Che fine ha fatto Anastasia Ronchi, continuano le ricerche della 16enne scomparsa

Sparita nel nulla. Introvabile. Continuano a non esserci tracce di Anastasia Ronchi, la ragazzina di 16 anni - sorella della speaker radiofonica Micol - che si è allontanata la mattina del 13 dicembre scorso dalla sua casa di Pavia.

Dopo la sparizione, la giovane sarebbe stata vista inizialmente a Binasco, nel Milanese. Quindi nuovi avvistamenti a Genova e a Viareggio, città da dove si era trasferita in Lombardia poco meno di un mese fa. Poi le sue tracce si sono perse nuovamente e da ormai una settimana la 16enne è scomparsa.

Lunedì sera la sorella Micol, che sta diffondendo continuamente sui social appelli per ritrovarla, ha spiegato che "forse, non ne siamo assolutamente sicuri, ma non lasciamo intentata nessuna strada, potrebbe trovarsi a Milano, in provincia di Milano o di Monza Brianza". Alta 1,72, occhi castani e capelli tra il biondo e il castano, al momento della scomparsa indossava un giaccone blu scuro e uno zaino viola con dei disegni. Non ha con sé né il cellulare, né i documenti.

Sempre sua sorella Micol in una story Instagram ha voluto lanciarle, nelle scorse ore, l'ennesimo appello: "Io vorrei solo sapere che stai bene. Non se hai mangiato, se ti sei lavata i denti, se hai dormito bene, se hai cambiato le mutande, se ti sei tagliate le unghie, se hai letto un libro nuovo, se hai visto un figo in giro, se hai visto un paio di scarpe carine, se hai rotto l'ennesimo telefono, se hai rotto le balle a qualcuno, se hai finalmente accettato 1'idea che la carbonara sia buona, se hai usato il balsamo su quella massa informe che sono i tuoi capelli. Io vorrei solo sapere che stai bene", le sue parole.

L'appello per ritrovare Anastasia Ronchi è stato diffuso anche da "Chi l'ha visto?" e dall'associazione Penelope, che si occupa proprio di persone scomparse. L'invito per chiunque la veda è di contattare le forze dell'ordine. La sua scomparsa è stata denunciata dalla famiglia ai carabinieri di Pavia.