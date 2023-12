Anastasia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Pavia, potrebbe essere a Viareggio

Sarebbe stata vista a Viareggio, in Toscana, Anastasia Ronchi, la ragazza di 16 anni scomparsa da Pavia il 13 dicembre. La ragazza si era trasferita a Pavia poco meno di un mese fa proprio da Viareggio, e, anche a dire della sorella Micol, speaker radiofonica che in questi giorni ha lanciato disperati appelli sui social per cercare Anastasia, in Lombardia si sentiva sola e le sarebbe mancato il giro di amicizie toscano, soprattutto dei compagni della scuola superiore che frequentava.

Dapprima Anastasia era stata segnalata a Binasco, località della città metropolitana di Milano, a metà strada tra Milano e Pavia, che costituisce un 'hub' di linee di pullman per il sud Milano e il Pavese. Poi le segnalazioni hanno portato alla stazione di Genova Brignole, e infine a Viareggio, città di cui avrebbe sentito la mancanza.

L'appello della sorella

Partita con uno zaino viola e un piumino blu scuro, Anastasia non avrebbe con sé un telefono. Ma lo zaino pieno di vestiti farebbe pensare a un allontanamento volontario. La sorella Micol ha lasciato sui social vari appelli alla giovane, cercando di farle sentire vicinanza ed empatia e chiedendole di tornare. "Sappi che lo spavento che mi sto prendendo è tale che l'unica cosa che vorrei fare quando ti riacchiappo è portati a mangiare la pasta con le polpette accanto a casa mia". E poi: "Fai la brava e muovi quelle pinne verso di me. Che se proprio devi viverti il tuo film io ho un paio di copioni da proporti migliori di questo qua".