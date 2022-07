Gli anatroccoli salvati da morte certa sulla Provinciale

Nelle scorse ore 6 anatroccoli sono stati trovati intrappolati e impauriti a bordo strada sulla Cassanese. Rischiavano di essere investiti e travolti dalle auto, oltre a rappresentare un pericolo per gli automobilisti e motociclisti.

Gli agenti della polizia locale di Pioltello li hanno recuperati con un cartone e messi nei pressi del lago Besozza, loro habitat naturale e luogo da dove erano fuggiti, mettendoli in salvo.

"Ne approfittiamo per ringraziare il cittadino che ha provveduto a chiamarci, permettendoci di mettere in salvo questi piccoli esseri viventi", hanno scritto i vigili in un nota.