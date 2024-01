Arrestato Andrea Deiana, il narcotrafficante latitante che si faceva chiamare Banksy

Era latitante dal maggio 2022 Andrea Deiana, conosciuto anche come Banksy in onore dell’artista che ama, il 42enne al centro di un’indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia e dalla squadra mobile di Milano. La stessa che proprio in quel maggio 2022 aveva portato all’arresto di 31 persone con l’accusa di traffico internazionale di droga. Deiana è stato condannato in primo grado a 16 anni e 8 mesi di detenzione per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. L’uomo è stato rintracciato in Messico, grazie al coinvolgimento del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e dell’Fbi.

Nel corso delle indagini, in quella che era nota come l’operazione “Arkan”, avviate nel 2019, erano stati sequestrati 36 kg di cocaina, 87 kg di hashish, 32 kg di ketamina, 9 kg di marijuana e 244mila euro in contanti, che sono costati pene per un totale di 150 anni di reclusione. Nell’organizzazione Deiana era il “broker” di droga a livello internazionale e, all’epoca dei fatti, era titolare di una galleria d’arte ad Amsterdam, in Olanda.

L’ex narcotrafficante aveva investito parte dei proventi dello spaccio nell’acquisto di una litografia autografata di Banksy, l’artista britannico. Si tratta della nota “The flower tower” che rappresenta un ragazzo che lancia dei fiori, il cui originale si trova a Gerusalemme. Deiana aveva assicurato l’opera per 2 milioni di euro e affidato la litografia a un gallerista milanese per poterne trarre profitto economico e sostenere, così, la propria latitanza in Messico. Il Banksy è stato sequestrato.