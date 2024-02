Morte di Andrea Elifani: chiesto il processo per quattro dipendenti comunali

Si era appoggiato alla balaustra del ponte senza pensarci troppo. D’altronde lo fanno tutti, appoggiarsi alla ringhiera dei ponti che valicano i canali milanesi. Non era facilmente prevedibile quello che è successo subito dopo: il cedimento della balaustra, la caduta e la testa che sbatte rovinosamente sul pavimento di pietra. La corsa in ospedale e, subito dopo, la constatazione del decesso da parte dei sanitari. Andrea Elifani è morto all’età di 40 anni, il 2 aprile 2021. Oggi, a chiusura delle indagini, la Procura di Milano ha chiesto il processo per quattro persone. L’accusa è quella di omicidio colposo.

Il ponte che quel 2 aprile ha ceduto è conosciuto come il “pont de pan fiss”, il ponte del pane fisso, espressione che oggi potremmo tradurre con il ponte del posto fisso. È lo storico passaggio sul Naviglio della Martesana, davanti a Cassina de’ Pomm. Tutto sembrava regolare, ma solo con le successive analisi quel ponte avrebbe dovuto essere chiuso.

L’udienza preliminare inizierà il prossimo maggio. Le indagini sono state coordinate dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dalle pm Isabella Samek Lodovici e Maura Ripamonti. In quella fase era emersa una “paralisi della manutenzione”: la balaustra richiedeva dei lavori di riparazione. Ma secondo le analisi sono ben 500 i ponti e sottopassi di competenza comunale che richiedono manutenzione. Il ponte costato la vita ad Andrea Elifani era stato ispezionato tre volte tra il 2018 e il 2020, ma nessuno aveva segnalato la necessità di intervento.

Inizialmente erano cinque gli indagati: tre dipendenti dell’Unità ponti, un responsabile e un funzionario dell’Area tecnica infrastrutture. Per uno dei tecnici è stata chiesta l’archiviazione. Aveva l’incarico più basso rispetto agli altri, gerarchicamente parlando; inoltre tramite le mail scambiate è emerso che gli era stato chiesto di non fare valutazioni ma di scattare solo fotografie.

Durante le indagini è stata chiesta una relazione tecnica Fabrizio D’Errico. L'ingegnere era già intervenuto sulla vicenda dell’incidente ferroviario di Pioltello. Secondo D’Errico i difetti della balaustra “erano facilmente riscontrabili da un tecnico” e in occasione del primo sopralluogo si sarebbe dovuto intervenire per la sostituzione della ringhiera.

Andrea Elifani è morto a 40 anni, pochi mesi prima della nascita di sua figlia. Alla notizia dell'incidente gli amici si erano attivati per garantire un sostegno alla compagna di Andrea, rimasta sola. Era stata lanciata una raccolta fondi "in memoria del nostro amico Andrea, che ci ha lasciato il 2 aprile. Questa raccolta è stata creata dagli ex-compagni di classe di Andrea, ma ha poi trovato il contributo di tanti altri sostenitori. Grazie a tutti per il vostro sostegno. I soldi saranno devoluti alla famiglia, alla compagna e alla bimba di Andrea. Ciao Epo, il tuo ricordo sarà sempre con noi!".