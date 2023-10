Andrea Giambruno nei guai: l'Odg segnala il caso al Consiglio di disciplina

Andrea Giambruno resta nel vortice di polemiche dopo i fuori onda raccolti da Striscia la Notizia e il due di picche ricevuto dall’ormai ex compagna, la premier Giorgia Meloni. Al centro della bufera proprio le parole che il giornalista di Rete 4 si è lasciato sfuggire nei momenti di pausa e nei dietro le quinte di “Diario del giorno” rubrica del Tg4 da lui condotta. L’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha, infatti, comunicato attraverso il proprio sito internet la decisione di portare la questione dinnanzi il Consiglio di disciplina. “Il consiglio dell’Ordine della Lombardia ha deciso di segnalare al Consiglio di disciplina territoriale i due servizi mandati in onda dal programma satirico Striscia la notizia il 18 e 19 ottobre 2023”, recita la nota.

Commenti sessisti e volgari quelli catturati dall’occhio del tg satirico di Canale 5 a proposito dell’ex compagno della premier. Proposte a dir poco indecenti fatte alle colleghe. Tra le frasi scioccanti “Posso toccarmi ventre vi parlo?”. E poi l’allusione alle sue relazioni clandestine con colleghe di Mediaset e il tentativo di adescare nuove amiche.

Giambruno, milanese iscritto all’albo dei pubblicisti dal 2014, da diverso tempo in Mediaset, aveva ottenuto la conduzione di “Diario del giorno” da pochi mesi. Passaggio di palla, ora, al collega Luigi Galluzzo. “Il consiglio dell’Ordine della Lombardia ha deciso di segnalare al Consiglio di disciplina territoriale i due servizi mandati in onda dal programma satirico Striscia la notizia il 18 e 19 ottobre 2023, dal quale sembrano emergere frasi e allusioni rivolte da Andrea Salvatore Giambruno, giornalista pubblicista, ad alcune colleghe della redazione del programma giornalistico Diario del giorno. Il Consiglio di disciplina deciderà nell’ambito della propria autonomia in ambito disciplinare”, precisa l’Odg.