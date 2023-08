Andrea Menegoi, l'operaio gentile travolto da un tir alla Zanetti

Si chiamava Andrea Menegoi l'operaio ucciso davanti alla Zanetti spa, specializzata nella produzione di formaggi. È morto sotto un camion della Torello Trasporti di Avellino, che stava entrando nel capannone. Per la vittima, 49enne in azienda da decenni, non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì, alle 10.20, in via Madonna 12, a Lallio (Bergamo). Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118. Il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivata con due ambulanze e un'automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto dell'uomo. È stato trascinato per alcuni metri. Oltre a medici e infermieri, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Ats.

Stando a una prima ricostruzione, l'operaio, con disabilità, stava tornando dalla pausa caffè. Il camion lo ha centrato mentre attraversava i camminamenti pedonali. Gli stessi che in passato erano stati segnalati come pericolosi dai sindacati. Sotto choc il camionista del tir, un lavoratore di una ditta esterna: in lacrime per quanto avvenuto.

Andrea Menegoi lascia nel dolore la mamma Emidia e il fratello Luca. Cordoglio anche da parte dei colleghi e della Zanetti. Anche il Comune di Curno, dove il 49enne faceva volontariato ha affidato il suo addio con un post: "Salutiamo con grande dolore Andrea Menegoi, storico volto del Gruppo Volontari Curno e di Welcome, progetto per l’indipendenza abitativa delle persone con disabilità, che ieri ci ha lasciato in un drammatico incidente sul lavoro. Un dolce abbraccio alla sua mamma, alla famiglia e ai tanti amici che hanno avuto la fortuna di conoscere il suo sguardo gentile".

Un episodio che arriva a pochi giorni di distanza dalla morte dell'imprenditore Giacomo Chiapparini. Il 74enne ha perso la vita domenica sera, schiacciato e ucciso dalle forme di Grana Padano nel suo magazzino di via Graffignana a Romano di Lombardia (Bergamo).