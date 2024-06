Andrea Piscina in silenzio, lo speaker che adescava i bambini non risponde alla gip

Silenzio assoluto davanti alla gip di Milano Ileana Ramundo. Andrea Piscina, speaker radiofonico arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio nel carcere di San Vittore. Il 25enne, volto noto di Rtl 102.5 e fratello del consigliere comunale di Milano Samuele Piscina, si sarebbe finto più volte una ragazzina per adescare vittime online. L'indagine è partita dalla denuncia della madre di uno dei bambini che lo speaker averebbe avvicinato nella polisportiva frequentata.

"Il quadro probatorio ancora non è completo e aspettiamo la chiusura delle indagini per stabilire la linea difensiva", ha spiegato l'avvocata di Piscina, Valentina Di Maro che ha aggiunto: "Lui è molto provato, valuteremo l'ipotesi del Riesame". Nel frattempo le indagini proseguono. Sono solo due, per ora, le vittime identificate con certezza.

Durante la perquisizione gli inquirenti avevano trovato tracce sui device di Andrea Piscina. L'uomo aveva cancellato tutto il materiale, ma i tecnici della polizia locale sono riusciti a recuperarlo. Tra le migliaia di file - foto, video e chat - c'era anche una cartella denominata 'Futuro Insta' che conteneva un elenco di nomi e cognomi di bambini. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un registro di future vittime.