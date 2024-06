Arrestato Andrea Piscina, speaker radiofonico che adescava i bambini

Migliaia di immagini e chat a contenuto pedopornografico nel cellulare. Arrestato Andrea Piscina, speaker radiofonico di Rtl 102.5. Le accuse sono pesantissime: produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dalla giudice di Milano Ileana Ramundo su richiesta del pm Giovanni Terzia.

Secondo le indagini, il 25enne avrebbe intrattenuto rapporti con bambini tra i 9 e 14 anni, anche attraverso delle videochiamate nelle quali si fingeva una ragazzina di nome Alessia. Adescava i minori sul web e prometteva di sbloccare la telecamera e farsi vedere spingendo chi c'era all'altro capo del telefono a compiere atti di autoerotismo. Secondo quanto appreso lo speaker avrebbe cancellato le prove poco prima della perquisizione, ma gli investigatori sono riusciti a recuperare il contenuto. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2021 e il 2023. Piscina si trova ora in carcere.

Centinaia i commenti che sono apparsi sul profilo Instagram del conduttore radiofonico non appena la notizia è stata resa nota. Piscina, speaker del programma 'I Nottambuli' svolgeva attività parallele al lavoro anche a contatto con i più piccoli.

La nota di Rtl 102.5

"Rtl 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell'arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker", si legge in una nota di Rtl 102.5 che “ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all'emittente, in attesa del lavoro della magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia”.