L'anello di diamanti sparito dalla gioielleria con la 'tecnica del cartoncino'

Il primo, fuori, a fare da 'palo'. Il secondo in azione nella gioielleria, dove è riuscito a rubare un anello di diamanti senza che la commessa si accorgesse di nulla. Il furto, avvenuto nei giorni scorsi, in corso Garibaldi, con la 'tecnica del cartoncino'.

Protagonisti del colpo due colombiani di 21 e 34 anni, senza fissa dimora, che sono stati scoperti dalla polizia locale, arrestati e già processati per direttissima. Nel tardo pomeriggio la coppia era stata notata, per il suo fare circospetto, dagli agenti che si trovavano sul corso, in borghese. Dopo aver visto uno dei due entrare e uscire dal negozio, sono andati a controllare che non mancasse nulla.

La dipendente del negozio, ignara di tutto, ha inizialmente assicurato ai 'ghisa' che non fosse successo nulla di strano, salvo poi accorgersi che da uno degli astucci mancava un anello in oro bianco tempestato di diamantini. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno mostrato la dinamica del furto: l'uomo, tenendo un cartocino bianco ha coperto una parte del vassoio e la sua mano, riuscendo a mettere in tasca il gioiello.

Poco dopo i due ladri sono stati intercettati ancora in zona e fermati. Oltre all'anello, gli è stata trovata una carta di credito risultata rubata. Per entrambi sono scattate le manette.