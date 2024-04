Angelo Mazzone (Milano Segreta) aggredito da un Pitbull: "Avete rotto i c*****ni"

"Attraversando la stazione, tutt'a un tratto siamo passati davanti a una coppia con un Pitbull...loro chiacchieravano e fumavano, appena siamo passati davanti, il cane ha strattonato il padrone è riuscito a liberarsi e ci è venuto incontro!". A scriverlo sulla sua pagina 'Milano Segreta' è Angelo Mazzona. Racconta di essere stato aggredito con la sua cagnolina Deva per colpa di un cane aggressivo e dei padroni distratti.

"Per fortuna ho avuto la prontezza di tirare Deva immediatamente in braccio tirandola dal guinzaglio e quasi impiccandola, altrimenti me l'avrebbe ammazzata", scrive Mazzone spiegando che il Pitbull avrebbe anche attaccato lui mordendolo al braccio nel tentativo di azzannare la cagnolina. "Avete rotto veramente i c*****ni con questi cani, scusate il francesismo ma mi sono proprio rotto il c***o - prosegue nel suo sfogo -. Se non sapete tenere ed educare determinati cani, prendetevi un peluche".

Secondo Mazzone la soluzione obbligatoria dovrebbe prevedere, per i possessori di alcune razze di cane, il patentino, i corsi e i permessi Cites. "Per fortuna Deva è mentalmente stabile e molto equilibrata, già passato tutto, un altro cane sarebbe rimasto traumatizzato. Vergognatevi!". Poi conclude: "Per chi mi sta chiedendo. Sto bene anche io, per fortuna. Grazie. Il piumino imbottito mi ha salvato il braccio, (non oso immaginare fosse successo in estate)".