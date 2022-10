Le ricerche di Angelo Rezzonico proseguono anche con l'elicottero

Angelo Rezzonico, l'anziano scomparso a Lainate (Milano) dal 23 settembre, è in questo momento ricercato dai vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e dalla protezione civile. Lo cercano nei pressi dei fiumi e anche con l'elicottero.

È uscito per una passeggiata serale, a piedi, venerdì 23 settembre e da allora è scomparso. Non si hanno più notizie di Angelo Rezzonico, un 94enne di Lainate (Milano): l'ultimo momento in cui è stato visto, intorno alle 20.30, indossava camicia di pile a quadroni, smanicato chiaro, jeans larghi e scuri, sandali marroni.

La famiglia ha lanciato un appello per ritrovarlo al programma Chi L'ha visto? e all'associazione Penelope Lombardia. L'uomo, stando alle descrizioni, sarebbe alto intorno a un metro e sessanta, ha occhi castani e i capelli bianchi. Con sé non aveva né documenti, né cellulare.

Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'associazione Penelope Lombardia al 3807814931.