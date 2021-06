L'agonia di pesci, tartarughe e anatroccoli del lago di Malaspina a Pioltello

"Diversi cittadini mi hanno segnalato un fatto terribile. Ogni anno nel ‘lago Malaspina, in comune di Pioltello viene svuotato il bacino idrografico, prosciugando l’area senza alcuna preoccupazione per la fauna che ci vive. Risultato? Una strage". A denunciare l'accaduto è Gianluca Comazzi, consigliere regionale di Forza Italia da sempre molto vicino al tema ambientale.

Il suo racconto prosegue spiegando che "migliaia di pesci, diversi esemplari di tartarughe e anatroccoli muoiono dopo una lunga agonia, annaspando nella melma per giorni. I piccoli di germano reale, non riuscendo a volare via assieme alle loro madri, restano avvolti tra le alghe imputridite. Anche lo scorso maggio si è consumata questa atrocità e proprio in questi giorni la società privata che si occupa dello svuotamento sta ultimando i lavori".

Oltre al testo, Comazzi ha condiviso anche delle foto "evitando di pubblicare le immagini più forti, alcune delle quali davvero raccapriccianti.", ha detto. "Non possiamo più permettere che avvenga una simile carneficina. Scriverò subito all’Ats e mi attiverò con tutti gli organi competenti per denunciare questa situazione orribile", ha promesso il consigliere.

La replica