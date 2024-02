Blitz degli animalisti alla sfilata di Fendi

Un cartello tra le mani e altri due slogan scritti addosso. È il blitz andato in scena durante la sfilata di Fendi nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio. Il gesto è stato rivendicato attraverso un comunicato dall’associazione Peta (People for the Ethical Treatment of Animals).

L’attivista aveva scritto sul petto “Indossa la tua di pelle”; “Volta la schiena alla pelle animale” sulla schiena e “Gli animali non sono vestiti” sul cartello che teneva tra le mani. La giovane è stata bloccata dal servizio di sicurezza della maison di moda che stava sorvegliando la sfilata femminile autunno-inverno 2024/2025.

L’azione ha riguardato Fendi perché “è una delle ultime grandi case di moda a utilizzare ancora la pelliccia”, hanno precisato gli attivisti. L’azienda del gruppo Lvmh, inoltre, “continua a realizzare indumenti in pelle di coccodrillo, pelle di vitello e pelle di altri animali”, puntualizzano gli animalisti.

“Dietro ogni gilet di pelliccia, borsa di pelle di coccodrillo o scarpe di pelle di vitello c’è un animale vulnerabile che provava dolore e paura e che non voleva morire - ha spiegato il vicepresidente della Peta Mimi Bekhechi -. Peta chiede a Fendi e a tutti gli altri brand presenti alla Settimana della Moda di Milano di sostituire la pelle animale, arcaica e dannosa per l’ambiente, con materiali vegani lussuosi e sostenibili, che giovano agli animali e al pianeta”.

Secondo gli animalisti le case di moda dovrebbero sostituire il pellame con materiali vegani realizzati con “mele, sughero, mais, uva, funghi, ananas o tè, materiali innovativi che imitano le proprietà della pelle senza crudeltà sugli animali o senza causare devastazione ambientale”.