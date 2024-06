Morta per un tiramisù non vegano: i produttori del dolce patteggiano

Avevano venduto alimenti spacciati per vegani. Uno dei loro dolci aveva causato la morte di Anna Bellisario, 20enne morta il 5 febbraio 2023 di choc anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù in un ristorante. La vittima aveva sottolineato di essere allergica al lattosio, chiedendo esplicitamente un dessert vegano. Le due indagate - accusate di cooperazione in omicidio colposo -, il titolare del laboratorio Giuseppe e sua madre e socia Giovanna, hanno patteggiato. La pena a un anno è stata riconvertita in una sanzione di 10mila e 200 euro.

La famiglia di Anna è stata risarcita dall'assicurazione, il fidanzato dalle due indagate. Intanto, il gup di Milano, Cristian Mariani, ha revocato la misura cautelare dell'interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale precedentemente disposta dalla gip Fiammetta Modica su richiesta del pm Luca Gaglio e dell'aggiunta Tiziana Siciliano.

Le indagini dei Nas di Milano e dell'Ats avevano fatto emergere che, nonostante il dolce fosse commercializzato come vegano, conteneva tracce di proteine di origine animale. I produttori hanno pagato le sanzioni amministrative e si sono adeguati alle prescrizioni dell'Ats.