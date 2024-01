Cosa c'era nel tiramisù vegano che ha ucciso la 20enne Anna Bellisario

Ci sarebbero tracce di mascarpone nella ricetta del tiramisù Mascherpa che provocò la morte della 20enne Anna Bellisario. Un prodotto venduto invece come vegano. A scriverlo è il procuratore di Milano Marcello Viola in una nota relativa alla "misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare qualsivoglia attività imprenditoriale" per un anno nei confronti di due responsabili, madre e figlio, della Glg srl, azienda produttrice del "Tiramisun". La ragazza, allergica ad alcune proteine, era morta il 5 febbraio 2023 all'ospedale San Raffaele. Era stata ricoverata il 26 gennaio per uno choc anafilattico accusato dopo aver mangiato in il dolce in un locale di corso Garibaldi a Milano, durante una cena col fidanzato.

Nel corso delle indagini per accertare la composizione del dolce ingerito quella sera dalla ragazza è stato realizzato un accertamento tecnico irripetibile alla presenza dei consulenti degli indagati, oltre che degli esperti nominati dai pm milanesi. Le analisi di tipo qualitativo e quantificativo hanno riguardato i resti del dolce mangiato quella sera dalla ragazza ma anche, come comparazione, un altro tiramisù vegano dello stesso lotto e un tiramisù, sempre prodotto dalla stessa azienda ma non vegano.

Questo per comprendere se ci fosse stata una contaminazione nell'alimento in fase di produzione. Proprio per effettuare tutti gli accertamenti, tra cui anche gli esami autoptici, e a garanzia, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio, titolari delle indagini, hanno dovuto anche allungare l'elenco degli indagati - per reati che inizialmente andavano dall'omicidio colposo alla morte come conseguenza di altro reato, dalla frode nell'esercizio del commercio alla vendita di sostanze alimentari non genuine - rispetto alle prime quattro posizioni iscritte, ossia titolare, responsabile e due dipendenti della Glg srl, l'azienda produttrice del 'Tiramisun' con marchio Mascherpa.

Il mascarpone faceva parte degli ingredienti del tiramisù

"La quantità di caseine riscontrata nel prodotto in questione - spiega la Procura - indica che il mascarpone era presente nel preparato come ingrediente e non come 'semplice' contaminante e che, quindi" è risultato 'fatale per la vittima', che era fortemente allergica al latte. L'attività investigativa ha "consentito di individuare la causa dell'accaduto nel tiramisù parzialmente ingerito dalla vittima, per presenza di beta-lattoglobuline nonostante il prodotto fosse venduto come 'vegano'".

Ci sarebbe stato dunque un erroneo utilizzo di mascarpone nella produzione della crema destinata al tiramisù vegano", come scrive il procuratore Viola. Dalle indagini sono emersi "fin da subito", chiariscono i pm, "molteplici criticità in ordine alle procedure produttive" alla Glg srl, "alla formazione del personale, nonché alla prevenzione, eliminazione e/o riduzione dei pericoli che hanno avuto un effetto causale nella determinazione" della morte. Le altre posizioni "inizialmente iscritte, a fini di garanzia per consentire il più ampio contraddittorio in fase di consulenza tecnica", come quelle dei responsabili del fast food dove la ragazza mangiò il dolce, "sono state stralciate e in relazione alle stesse si procederà con richiesta di archiviazione, avendo escluso l'efficienza causale delle loro condotte nella determinazione dell'evento mortale".