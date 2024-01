Anna Gastel è morta. Sala: "Milano le deve tanto"

È morta nella serata di domenica 28 gennaio all'età di 71 anni Anna Gastel, presidente del MiTo e nipote di Luchino Visconti. "Con la scomparsa di Anna Gastel, Milano perde una donna simbolo della sua vita culturale - ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala -. Dal 2015 era presidente di MiTo. Con lei ho sempre avuto un rapporto che andava al di là di quello istituzionale. A nome delle milanesi e dei milanesi le più sentite condoglianze ai suoi cari”.

Nata a Milano nel 1953, Gastel si era laureata all'Università Cattolica di Milano in Lettere e Filosofia con indirizzo artistico, con una tesi in storia dello spettacolo dal titolo 'La musica una costante nella vita di Luchino Visconti uomo ed artista'. Nel 2006 era entrata a far parte del Fai, ricoprendo prima un ruolo nel Consiglio di Amministrazione e successivamente nel Comitato Esecutivo.

Era stata sua l'intuizione di creare il 'FaiGiovani', e nel 2011 aveva fondato il Fai Swiss. Nel 2013 era nominata Vicepresidente Nazionale del Fai e aveva lasciato la Presidenza Fai Lombardia. Nel 2015 aveva presentato le sue dimissioni. Nel gennaio 2016, su delega dei Sindaci di Milano e Torino, Giuliano Pisapia e Piero Fassino, era stata nominata Presidente del Festival Internazionale MITO SettembreMusica.