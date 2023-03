Anna, la ragazza morta dopo un intervento per perdere peso

È Anna Giugliano, 28 anni, la ragazza morta lo scorso 19 marzo dopo essersi sottoposta - undici giorni prima - a un intervento di chirurgia bariatrica all'ospedale Humanitas di Rozzano. La donna - che viveva ad Oleggio insieme al papà, la mamma e le tre sorelle - aveva affrontato un'operazione per perdere peso l'8 marzo. Al momento delle dimissioni sembrava fosse andato tutto per il meglio, ma meno di due settimane dopo la situazione è precipitata e a nulla è servito il nuovo ricovero.

Molto conosciuta in paese, Anna lavorava in una scuola materna che ha voluto ricordarla con un manifesto affisso in città. I funerali dovrebbero tenersi la prossima settimana, ma la data è ancora da stabilire in attesa degli accertamenti della procura. Gli inquirenti hanno già disposto il sequestro della cartella clinica per capire cosa sia successo e porterà avanti tutti gli accertamenti necessari, compresa l'autopsia.

"Humanitas - si legge in una nota dell'azienda ospedaliera - esprime profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa" di Anna Giugliano. "La paziente, sottoposta ad intervento chirurgico, era stata dimessa dall'ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo è stata ricoverata in Pronto Soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in Terapia Intensiva, senza purtroppo riuscire a risolvere - hanno concluso da Humanitas - la complicata situazione clinica".