Rischiano di annegare nell'Adda: salvate due ragazze e una bambina

Attimi di paura a Cassano d'Adda nel pomeriggio di giovedì 24 agosto: i vigili del fuoco hanno salvato una bambina di 9 anni e due ragazze di 20 e 26 che erano in balia della corrente del fume.

Tutto è accaduto intorno alle 15.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sono stati alcuni bagnanti che erano a riva a lanciare l'allarme quando hanno visto che le due donne e la bambina erano state vinte dalla forza della corrente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo, i carabinieri della compagnia di Pioltello e un'ambulanza e l'elisoccorso.

Le tre persone sono state raggiunte e tratte in salvo dai vigili del fuoco, successivamente sono state affidate alle cure dei soccorritori. Nessuna di loro sembra essere in gravi condizioni. Sembra che né le ragazze né la bambina fossero in grado di nuotare.