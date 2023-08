Si tuffa nel fiume e non riemerge: 33enne in gravi condizioni

Un uomo di 33 anni è in gravi condizioni dopo un tuffo in un fiume in provincia di Como. Si tratta di un cittadino cinese residente nel Milanese.

L'uomo, come riporta QuiComo, si è buttato in acqua attorno alle 14.30 a Lavertezzo, poco sotto la zona Ponte dei salti in Valle Verzasca in Ticino. Dopo il tuffo non è più riemerso.

Solo grazie all'intervento di un altro bagnante il 33enne è stato riportato a riva. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori del Salva e della Rega che hanno prestato le prime cure all'uomo, che è stato trasportato in elicottero all'ospedale. In base a una prima valutazione medica il 33enne è in pericolo la vita.