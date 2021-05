Antonio Di Fazio è stato indagato per abusi su altre due donne

È stato indagato per altri due episodi di abusi sessuali Antonio Di Fazio, l'imprenditore arrestato con l'accusa di aver narcotizzato e violentato una studentessa 21enne. Il fatto è trapelato nel tardo pomeriggio di giovedì 27 maggio.

Nei giorni scorsi i carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo avevano ascoltato le due presunte vittime insieme ad altre ragazze. Per il momento sarebbero una mezza dozzina le ragazze che si sono rivolte agli inquirenti. Gli investigatori, tuttavia, non escludono che il numero potrebbe aumentare: sui device di Di Fazio è stato trovato un vasto archivio fotografico dell'orrore e i detective stanno cercando di identificare (e ascoltare) tutte le ragazze ritratte in quegli scatti.

Le indagini stanno proseguendo a ritmo serrato, sul caso (inoltre) è al lavoro anche il pm Pasquale Addesso che segue il fronte patrimoniale e la Dda. Nei prossimi giorni, inoltre, gli inquirenti ascolteranno l'ex moglie dell'imprenditore. in Una svolta potrebbe avvenire a breve.