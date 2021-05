Manager arrestato per violenza, gli inquirenti hanno ascoltato altre due presunte vittime

Le giovani sono state ascoltate nella giornata di lunedì 24 maggio in Procura a Milano

Sono state ascoltate in procura a Milano nella mattinata di lunedì le ragazze che avrebbero subito violenze da Antonio Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico arrestato sabato con l'accusa di aver violentato una ragazza di 21 anni nel suo appartamento in centro a Milano. Si tratta di due ragazze molto giovani che, secondo quanto trapelato, sarebbero pronte a denunciare le presunte violenze subite dal manager. Oltre a loro ci sarebbe anche una terza vittima.

Le giovani sono state ascoltate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, insieme ai carabinieri che conducono l'inchiesta. Per il momento i dettagli trapelati sono pochi ma i carabinieri sospettano che Di Fazio abbia applicato sempre uno "schema" simile a quello ricostruito nell'ordinanza firmata dal gip Chiara Valori: prima l'invito in azienda con l'offerta di uno stage formativo davanti ad altri fantomatici imprenditori, successivamente l'uso di tranquillanti sciolti nelle bevande. Infine gli abusi e le fotografie alle vittime, conservate come trofei. E proprio grazie a queste fotografie, trovate nel telefono del manager, i carabinieri avevano ipotizzato che ci fosse più di una vittima. Attraverso le analisi dei suoi device, inoltre, sarebbero state trovate altre immagini.

I detective hanno lanciato un appello per cercare di raccogliere altre denunce. I militari della Compagnia Monforte, coordinati dal capitano Silvio Maria Ponzio, invitano le eventuali vittime a contattare lo 02-62766501.