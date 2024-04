Addio ad Antonio Maruca, titolare della trattoria Acquasala

Si chiama Antonio Maruca, il titolare della trattoria pugliese Acquasala che ha perso la vita il 22 aprile proprio nel suo ristorante. L'uomo, 58 anni, si trovava nel suo locale in Ripa di Porta Ticinese al civico 71. Approfittava del giorno di chiusura per fare alcuni lavori quando, dalla cima di una scala su cui era salito, è precipitato finendo rovinosamente sul pavimento. Il volo non gli ha lasciato via di scampo.

Sul posto sono intervenuti immediatamenti i soccorsi con un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. Ma per Antonio Maruca non c'era più nulla da fare. Si è spento nel luogo che aveva costruito e nel quale andava tutti i giorni. Sul sito internet del ristorante si legge: "Benvenuti nel cuore della Puglia, dove il sole bacia le terre e il mare culla l’anima". Acquasala aveva partecipato, nel 2022, al programma di Realtime 'Cortesie per gli ospiti ristoranti'.

Pochi giorni fa, il 13 aprile, il locale aveva compiuto 18 anni. Diversi i commenti dei clienti abituali e non. Tra i messaggi, tanti quelli per lo stesso Antonio: "Complimenti Antonio, auguri a te e a tutto il tuo fantastico team", scrivono gli utenti.