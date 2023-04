Qatargate, Panzeri esce dal carcere e va i domiciliari col braccialetto elettronico

Non più carcere, ma domiciliari e braccialetto elettronico. A deciderlo per l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, accusato di corruzione nell'ambito del caso Qatargate, è stata la camera di consiglio del tribunale di Bruxelles.

Panzeri si trovava in carcere dallo scorso 9 dicembre, quando era stato arrestato nell'ambito di una maxi inchiesta sulla corruzione, insieme ad altre persone, tra cui il segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc), Luca Visentini. A riferire del rilascio dell'ex europarlamentare socialista lombardo dalla prigione brussellese di Saint-Gilles è stato il suo legale, Laurent Kennes.

L'ex eurodeputato è ritenuto dagli inquirenti belgi la figura centrale dello scandalo scoppiato all'interno del parlamento europeo. A gennaio Panzeri si era pentito, patteggiando con la giustizia un anno effettivo di reclusione che scatterà a processo concluso.

Chi è Antonio Panzeri

Per diversi anni eurodeputato, fino al 2019 Panzeri era stato alla guida della sottocommissione del Parlamento europeo sui diritti umani, che si è occupata anche delle condizioni dei lavoratori e più in generale dei diritti umani nel Qatar. Dopo essere passato ad Articolo Uno e aver lasciato il Parlamento Ue, era diventato presidente di Fight impunity, un'associazione che promuove la lotta all'impunità per gravi violazioni dei diritti umani e la giustizia internazionale.