Milano, anziana accerchiata e derubata da tre donne

In tre l'hanno avvicinata per poi derubarla. A subire il furto, avvenuto nella mattinata di venerdì 27 maggio, verso le 12, all'Upim di corso Buenos Aires, una signora italiana di 75 anni. Sul posto la polizia di Stato che ha arrestato le tre responsabili.

A finire in manette con l'accusa di furto con destrezza pluriaggravato in concorso tre donne bulgare, una 29enne pregiudicata, una 39enne incensurata e una 24enne incensurata. In base a quanto ricostruito, le tre hanno avvicinato la 75enne per poi sottrarle portafogli e altri oggetti personali.

Dopo il furto, le donne sono scappate in un altro negozio. Gli agenti però le hanno rintracciate e fermate con la refurtiva ancora addosso, facendo scattare l'arresto.