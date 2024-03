Chi è l'uomo che ha ridotto così una donna in pieno centro a Milano

Settantuno anni, qualche piccolo precedente. E giorni e notti trascorsi in centro a Milano. È l'identikit dell'uomo accusato di aver ferito una donna di 84 anni, aggredita in via Carducci nel pomeriggio di venerdì 1 marzo. Il clochard, cittadino romeno, è stato individuato mercoledì pomeriggio dalla polizia nella vicina via Olona ed è stato indagato a piede libero per lesioni aggravate.

Le indagini erano partite sabato, il giorno dopo l'aggressione, quando la vittima si era presentata dai poliziotti del commissariato Centro insieme al cognato per denunciare l'accaduto. Nella querela la donna aveva raccontato che stava rincasando dal supermercato quando era stata fermata dal 71enne, che le aveva chiesto qualche moneta. Al suo rifiuto, l'uomo l'avrebbe colpita alle spalle con una stampella facendola cadere al suolo e sbattere con violenza il volto a terra.

Soccorsa da alcuni studenti della vicina università Cattolica, l'anziana era finita al Policlinico, da dove era poi stata dimessa con una prognosi di pochi giorni per alcuni ematomi e ferite al volto. Gli agenti, allertati da una studentessa, l'avevano raggiunta proprio in ospedale, raccogliendo la sua prima versione dei fatti - sembra che lei avesse parlato di una caduta -, poi integrata nella denuncia.

Dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a identificare l'aggressore, che nelle scorse ore è stato rintracciato. Nei suoi confronti è stato emesso anche un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza.