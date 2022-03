L'anziana che resiste al rapinatore e lo mette in fuga

Con le sue urla e la sua pronta reazione ha messo in fuga l'uomo che stava cercando di rapinarla. A riuscirci una 85enne italiana che nella serata di giovedì 3 marzo, intorno alle 20, era stata avvicinata da un malintenzionato nelle adiacenze della sua abitazione, in via Galileo Galilei, zona Garibaldi.

Davanti al tentativo dell'uomo di strapparle dal collo una catenina, l'anziana ha opposto resistenza e ha iniziato a urlare a più non posso. Questo comportamento, forse inaspettato per uil malvivente, lo ha messo in fuga. Si è subito allontanato facendo perdere le proprie tracce.