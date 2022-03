Donna di 85 anni aggredita in centro e rapinata del Rolex

Aggredita e derubata, in pieno centro città. Una donna di 85 anni, italiana, è stata rapinata verso le 16 di martedì pomeriggio a Milano mentre passeggiava in via Michelangelo Buonarroti.

Stando a quanto lei stessa ha poi raccontato alla polizia, a scipparla sono stati due uomini che l'hanno sorpresa alle spalle evidentemente dopo averla seguita per qualche minuto. Una volta agganciata la "preda", i rapinatori hanno strattonato l'anziana e le hanno scippato dal polso il suo Rolex, dal valore di circa 10mila euro, per poi fuggire.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto dei banditi non c'era già più traccia. Nonostante lo spavento e lo shock, l'85enne non ha riportato ferite e non è stato necessario l'intervento dei medici del 118.

Giovedì scorso a "perdere" il suo orologio di lusso era invece stato un 35enne. Avvicinato in piazzale Cadorna da una donna, l'uomo era stato "circuito" con delle avances e poi derubato. Qualche giorno prima un altro blitz era avvenuto alle Colonne: un 30enne era stato picchiato e rapinato del Rolex, in realtà poi rivelatosi falso.