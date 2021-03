Milano, anziana rapinata e trascinata a terra

L'accaduto in via Rembrandt, zona Gambara. In manette il rapinatore

Un'anziana stava rincasando a piedi quando è stata avvicinata e aggredita da un ragazzo che le ha strappato la borsa dalla spalla facendola cadere a terra e trascinandola, per poi darsi alla fuga. L'accaduto nella serata di martedì in via Rembrandt, zona Gambara.

Ad intervenire sul posto una pattuglia dei carabinieri che stava passando proprio in quel momento e che ha assistito alla scena. Dopo aver diramato la descrizione del rapinatore e prestato immediato soccorso alla vittima, un'80enne originaria dell'Abruzzo e residente a Milano, i militari sono riusciti a rintracciarlo e, dopo un breve inseguimento a piedi, a bloccarlo.

Il malvivente, un 30enne egiziano, pregiudicato, è stato arrestato per rapina aggravata e condotto in carcere a San Vittore. Per fortuna la signora, nonostante la caduta, ha riportato solo una contusione al ginocchio e qualche escoriazione. La borsa, recuperata dai carabinieri, le è stata restituita.