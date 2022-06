Anziana accerchiata e derubata in metro a Milano

Accerchiata mentre era in metro, si è vista portare via la borsa. È accaduto a un'anziana nella serata di domenica, verso le 21, alla fermata della metro gialla di Stazione Centrale, dove sono intervenuti i carabinieri.

In base a quanto ricostruito dai militari, la vittima, una cittadina italiana, si trovava su un convoglio diretto a San Donato, all'altezza della fermata di Centrale M3, quando due donne, con l'aiuto di alcune complici che sono riuscite a scappare, l'hanno accerchiata per poi sottrarle la borsa. Un passeggero, però, si è accorto di tutto e ha lanciato l'allarme.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno tratto in arresto per furto con destrezza in concorso le due donne, che nel frattempo erano state trattenute grazie alla presenza di numerose persone nel vagone. A finire in manette una 40enne e una 38enne, entrambe senza fissa dimora, di etnia rom e con precedenti specifici.