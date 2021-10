La donna truffata di tutto: il colpo da 65mila euro del "finanziere"

Via tutto. Una donna di 87 anni, un'anziana italiana residente in zona Porta Genova, martedì pomeriggio è stata derubata dei risparmi di una vita - soldi contanti e gioielli - da un uomo che si è finto un finanziere.

Stando a quanto finora accertato dalla polizia, a entrare in azione sarebbe stato un truffatore italiano, sui 40 anni e ben vestito. Il malvivente avrebbe inizialmente bussato a casa della donna dicendo di essere un impiegato dell'Inps che avrebbe dovuto darle 4mila euro. Appena l'anziana ha aperto la porta, l'uomo avrebbe però cambiato copione e si sarebbe finto un finanziere incaricato di controllare oro e soldi che erano nell'abitazione.

A quel punto, l'87enne avrebbe raccolto quanto richiesto ma il truffatore avrebbe afferrato il bottino e sarebbe fuggito con gioielli per un valore di 25mila euro e 40mila euro in contanti. All'arrivo degli agenti, dell'uomo non c'erano già più tracce.