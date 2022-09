"Manca il gas e dobbiamo controllare i termosifoni": l'ennesima truffa a un'anziana

"Vista la mancanza di gas, devo fare un controllo". Con questa banale scusa un uomo è riuscito a entrare in casa di un'anziana e derubarla. L'accaduto verso mezzogiorno di giovedì 8 settembre in zona Mecenate.

La vittima, una 82enne, ha ricevuto la visita di uno sconosciuto che, fingendosi un tecnico mandato dal condominio e sostenendo di dover verificare lo stato di manutenzione dei termosifoni, è riuscito a farsi aprire la porta di casa.

Una volta all'interno, con l'aiuto di un complice, ha rubato dalle camere da letto diversi gioielli in oro e circa cento euro in contanti. Quando l'anziana si è accorta di essere stata truffata, non ha potuto fare altro che chiamare il 112, ma i due truffatori si erano già dileguati.