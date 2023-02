Donna derubata dai finti idraulici: spariti i gioielli dalla cassaforte

Si sono fatti aprire la porta, hanno colpito e sono spariti nel nulla. Truffa agli anziani riuscita mercoledì pomeriggio a Milano, dove la casa di una donna di 83 anni è stata svaligiata da due finti idraulici.

I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, verso le 14 si sono presentati alla porta dell'83enne - che vive in zona via Padova -, dicendo di dover fare dei lavori. Una volta entrati nell'abitazione, hanno distratto la vittima e con una scusa sono riusciti a mettere le mani su pochi euro in contanti e su tutti i gioielli e i monili che la donna conservava in una cassaforte.

Preso il bottino, i finti tecnici si sono allontanati e sono andati via. Poco dopo, l'anziana ha capito di essere stata derubata e ha dato l'allarme alla polizia, ma ormai era troppo tardi.