"Devo controllare i tubi": anziana truffata

Con la solita scusa del 'controllo alle tubature del gas', è riuscito a entrare nel suo appartamento e ha rubato gioielli e contanti. Ennesima truffa a un'anziana nel pomeriggio di mercoledì 31 agosto, verso le 13, in zona Greco-Turro. Vittima una 74enne italiana.

La signora stava rincasando quando è stata fermata da un uomo che le ha detto di dover effettuare dei controlli ai tubi del gas. Una volta entrato in casa, però, il sedicente tecnico ha approfittato di un momento di distrazione della donna e si è appropriato di tutto quello che ha trovato.

In particolare, mentre l'anziana era sul terrazzo, il malvivente ha sottratto circa 3mila euro in contanti e alcuni gioielli, tra cui due anelli, quattro paia di orecchini e un bracciale. Poi si è dato alla fuga. La 74enne non ha potuto fare altro che denunciare l'episodio alla polizia.