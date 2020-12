"Nonna, mi servono i soldi": e l'anziana dà tutti i suoi risparmi all'amica del finto nipote

L'hanno raggirata sfruttando il suo cuore di nonna. L'hanno convinta che avessero bisogno del suo aiuto. E alla fine le hanno portato via tutto. Truffatori in azione martedì pomeriggio a Milano, dove una donna di 82 anni è stata derubata di soldi e gioielli da due malviventi.

A entrare per primo in azione è stato un uomo, che nel tardo pomeriggio ha telefonato a casa dell'anziana e si è finto suo nipote. Il ladro ha detto all'82enne di aver bisogno di soldi per affrontare delle spese improvvise e le ha spiegato che a ritirare il denaro sarebbe passata una sua amica. Come da copione, pochi minuti dopo una ragazza si è presentata sotto l'abitazione dell'anziana - un appartamento in zona Lambrate - e ha preso 2mila euro in contanti e alcuni gioielli per poi andare via.

È stata la stessa signora, più tardi, a scoprire di essere stata raggirata telefonando a suo nipote, quello vero. A quel punto, verso le 18.30, è stata allertata la polizia. Agli agenti la vittima ha spiegato di aver perso tutti i soldi e i gioielli che aveva in casa e ha fornito tutti gli elementi che è riuscita a ricordare.