Il finto idraulico e l'ennesima truffa a un'anziana

Ancora un finto idraulico. Ancora un'anziana truffata. Questa volta è successo domenica 22 maggio, intorno alle 12, in via Giovio, zona Washington. Vittima, una signora italiana di 84 anni.

L'anziana ha ricevuto la visita di un uomo che ha sostenuto di essere un idraulico mandato a casa sua dall'amministratore per alcune verifiche. Con una scusa, è riuscito a convincere la donna a mettere i gioielli che aveva in casa, il cui valore non è ancora stato quantificato, in un sacchetto.

Scontato l'epilogo: il truffatore si è allontanato con il bottino prima ancora che l'anziana realizzasse cosa era accaduto.