Anziane violentate: arrestato Oss di una clinica di Milano

Violenza sessuale su due donne anziane ricoverate dopo un intervento. Con questa accusa l'operatore sociosanitario di una struttura sanitaria riabilitativa di Milano è stato arrestato dalla polizia locale.

Gli agenti del nucleo tutela donne e minori hanno eseguito la misura cautelare decisa dal Gip nella mattinata di oggi, mercoledì 19 luglio. L'uomo - riconosciuto dalle due presunte vittime attraverso fotografie e un'audizione protetta - è stato messo agli arresti domiciliari.

L'indagine è partita grazie alla denuncia delle famiglie delle presunte vittime, due donne di 83 e 82 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le anziane sarebbero state vittime di atti sessuali da parte dell'operatore sanitario che si occupava della loro igiene personale in un momento in cui si trovavano ricoverate per la riabilitazione dopo un'operazione chirurgica e quindi non erano autonome e non potevano nemmeno cercare di opporsi agli abusi.