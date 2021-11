"Vostra figlia è malata": la finta dottoressa e la truffa da migliaia di euro a Milano

Ha fatto credere loro che quei soldi servivano per salvare la vita a loro figlia. E poi è sparita con il bottino. Altra truffa agli anziani riuscita a Milano, dove marito e moglie - entrambi ultra 80enni - sono stati raggirati martedì pomeriggio da una donna che si è finta una dottoressa dell'ospedale Sacco.

La malvivente, stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, avrebbe contattato la coppia al telefono e avrebbe spiegato ai due di dover pagare 12mila euro per delle cure urgenti per loro figlia. Gli anziani avrebbero detto alla donna di non avere tutti quei soldi e di avere soltanto 6mila euro in contanti, tanto che la truffatrice avrebbe chiesto loro di raccogliere anche tutti i gioielli presenti in casa, un appartamento in zona Bonola.

Poco dopo, la ladra avrebbe contattato nuovamente i due avvisandoli che da lì a poco una sua presunta collega sarebbe andata a ritirare tutto. Cosa che effettivamente è successa, perché una ragazza - probabilmente la stessa - ha raggiunto il condominio di marito e moglie e ha preso proprio i 6mila euro in contanti oltre che 100 grammi di oro tra bracciali, orecchini, collane, anelli e un collier.

Lunedì un'altra coppia di anziani era stata truffata da un finto idraulico che era riuscito a scappare con tutti i gioielli degli anziani, compresa la loro fede nuziale. Su entrambe le truffe indagano gli agenti della polizia.