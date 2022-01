Moglie e marito derubati di tutto dai finti tecnici Eni

Sono riusciti a entrare in casa loro fingendo di dover effettuare dei controlli. Poi, dopo averli confusi e raggirati, sono fuggiti con il bottino. Truffa agli anziani riuscita martedì a Milano, dove moglie e marito - entrambi 82 anni - sono stati derubati da due uomini poi scappati.

I due malviventi, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, si sono finti due incaricati di Eni gas e luce e così sono riusciti a far accesso nell'abitazione della coppia, che vive nella zona di competenza del commissariato Garibaldi Venezia.

Facendo credere agli anziani di dover fare delle verifiche, i due finti tecnici hanno chiesto loro di raccogliere tutti i gioielli e i monili e di metterli in un sacchetto. A quel punto, approfittando di un momento di distazione delle vittime, hanno afferrato i preziosi - il cui valore è ancora da quantificare - e sono scappati.

Sono stati gli stessi 82enni poi ad allertare i poliziotti, ma ormai dei truffatori non c'era già più traccia. Entrambi, secondo quanto appreso, erano in possesso di due tesserini, chiaramente finti, utilizzati proprio per far credere alle vittime di essere dei tecnici.