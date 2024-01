Milano, uomo butta un anziano a terra senza motivo e gli frattura il coccige

Spinto sull'asfalto senza un motivo. Aggredito senza un perché. Un anziano di 80 anni, italiano, è finito in ospedale martedì mattina dopo essere stato gettato a terra da un uomo, poi bloccato dalla polizia.

La violenza è esplosa poco dopo le 10, quando l'aggressore - un 46enne cittadino romeno - ha incrociato l'80enne e la moglie all'angolo tra via Lope de Vega e viale Famagosta. Improvvisamente, si sarebbe avvicinato alla coppia e avrebbe spinto con violenza il pensionato, facendolo cadere pesantemente al suolo, per poi allontanarsi senza portargli via nulla.

La figlia della vittima, allertata da sua mamma, ha subito chiesto aiuto alla polizia, con la volante che ha rintracciato il 46enne poco distante. Alla vista degli agenti, l'uomo ha cercato di scagliarsi anche contro di loro e una volta in macchina ha continuato a cercare di colpire i poliziotti, motivo per cui è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nel passato dell'aggressore, che era visibilmente ubriaco, ci sono numerosi precedenti per resistenza, oltraggio e reati contro il patrimonio.

L'anziano, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato invece trasportato al pronto soccorso del San Paolo, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del coccige.