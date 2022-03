Anziano milanese disperso sui monti a Lecco

Un milanese di 86 anni risulta disperso sui monti del Lecchese. Le ricerche scattate alle 2 della notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 marzo proseguono a Valmadrera. L'anziano vi era arrivato mercoledì per un'escursione pomeridiana, ma non ha mai fatto rientro a casa.

Stando a quanto riferito da fonti del Soccorso alpino, mercoledì ha raggiunto la zona con il treno per una passeggiata, ma il mancato rientro ha messo in apprensione i familiari, che hanno allertato i soccorsi. Iingente il dispiegamento di uomini e mezzi per le ricerche: due squadre dei vigili del fuoco con l'appoggio di una squadra dal distaccamento di Valmadrera, una da Varese con tecnologia Dedalo, una dal nucleo Lombardia con i droni e i cinofili.

Al momento le squadre stanno perlustrando i sentieri e i dintorni dell’abitato. Sul posto anche soccorso alpino, carabinieri ed elisoccorso. Purtroppo le ricerche finora non hanno dato risultati e le possibilità di ritrovare l'anziano in buone condizioni sembrano diminuire con il passare delle ore.