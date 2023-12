Tragedia della solitudine, anziano trovato morto in casa la Vigilia di Natale

Il telefono che squilla a vuoto. Ripetutamente. Poi la macabra scoperta. Un anziano è stato trovato morto nel suo appartamento di via Mazzini a Bollate nel pomeriggio della Vigilia di Natale.

Tutto è successo intorno alle 15.30 quando un parente dell'uomo si è rivolto al 118 segnalando che l'anziano non rispondeva al telefono da diversi giorni. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari che una squadra dei vigili del fuoco.

Quando i pompieri sono entrati nella casa hanno trovato l'uomo morto in casa. Un decesso per cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rho.