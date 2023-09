Anziano ritrovato di notte nei boschi: si era allontanato per una passeggiata

Aveva l’abitudine di fare una passeggiata tra i boschi, l’uomo che nel pomeriggio di lunedì era scomparso a Cascina Casorasca, nei pressi di Morimondo. A far scattare l’allarme i parenti che non l’hanno visto rientrare come al solito. L’84enne è stato ritrovato nella notte in buone condizioni, anche se visibilmente provato.

I parenti hanno dato l’allarme non vedendolo rientrare, così è scattata l’azione congiunta di vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. L’84enne si sarebbe addentrato nel bosco in località Cascina Casorasca, a Morimondo. Un percorso che l’uomo fa abitualmente, ma che questa volta gli è costato un gran spavento.

A intervenire i vigili del fuoco che sono riusciti a ritrovare l’anziano signore grazie al rilevamento aereo con i droni del nucleo Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). Hanno partecipato alle ricerche anche gli uomini del soccorso speleo fluviale e quelli della tomografia applicata al soccorso. Fortunatamente l’84enne è stato ritrovato senza gravi lesioni e vigile intorno all’una di notte, affidato comunque agli operatori del 118.