Vigili del fuoco si calano sul balcone per salvare un anziano

Imbragati al piano superiore i vigili del fuoco si sono calati sul balcone della casa di un anziano per soccorrerlo. L'accaduto nella mattinata di giovedì 25 maggio, intorno alle 7.20, in via Goffredo Mameli, zona Risorgimento.

L'uomo, che si trovava da solo in casa quando è caduto, vive al secondo piano dell'edificio al civico 44. Entrati nell'appartamento, i vigili del fuoco hanno potuto assicurarsi delle condizioni dell'anziano che per fortuna non erano gravi, tanto che lui ha poi rifiutato il ricovero in ospedale.