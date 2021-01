Scompare da Milano e cammina per 15 km: salvato da due volontari grazie alle foto su Fb

L'uomo era sparito domenica da corso Buenos Aires. Ritrovato in serata a Monza

Ore di apprensione, migliaia di condivisioni sui social per riportare a casa il papà disperso. E poi il lieto fine, grazie a due volontari della protezione civile Monza Soccorso e agli agenti della Questura di Monza, che hanno permesso a un anziano di tornare a casa dai suoi figli.

Tutto ha inizio nella giornata di domenica 24 gennaio quando un uomo di 85 anni - affetto da Alzheimer - si allontana dalla sua casa a Milano, in zona Corso Buenos Aires. Nella speranza di rintracciare il padre, sui social viene postato un appello con due fotografie da parte del figlio che spiega che l'anziano potrebbe anche essersi diretto a Monza, forse nella zona di uno degli appartamenti in cui aveva precedentemente abitato. E proprio nel capoluogo brianzolo nel tardo pomeriggio di domenica il pensionato è stato trovato in strada e soccorso.

A riconoscere l'85enne, grazie alle foto viste proprio sui social, sono stati due volontari della protezione civile Monza Soccorso che - liberi dal servizio - hanno individuato l'anziano mentre vagava da solo in via Borgazzi, a circa 15 chilometri di distanza da corrso Buenos Aires. Sul posto sono intervenute anche le volanti della Questura di Monza, che hanno permesso all'uomo di ripararsi dal freddo mentre con un rapido giro di telefonate gli operatori e i volontari tentavano di mettersi in contatto con i figli dell'85enne.

Il pensionato è stato poi soccorso da un'ambulanza che lo ha accompagnato all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni, dove ha potuto riabbracciare i suoi cari. "Trovato grazie a voi tutti. Ringrazio davvero tutti per la sensibilità e la solidarietà - ha poi scritto su Facebook uno dei figli -. Sono state solo 4 ore di ansia, ma abbastanza intense. Un abbraccio a tutta la comunità social. Su certi argomenti siamo una vera squadra".