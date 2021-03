Il pensionato che ruba al supermercato per fame

Ha rubato formaggio, verdure e carne perché aveva fame. Sembra un racconto uscito dalle pagine ottocentesche di Victor Hugo e invece è quanto accaduto a fine marzo del 2021 a Vigevano, cittadina del Pavese alle porte di Milano.

Per la precisione nella mattinata di martedì 30 marzo i carabinieri sono intervenuti al Tigros di corso Novara su segnalazione di un furto. Una volta sul posto però hanno appurato che ' il ladro' era un pensionato 75enne, vedovo e indigente, che aveva oltrepassato le casse senza pagare alcuni generi di prima necessità.

Dopo aver identificato l'anziano e constatato la situazione di estrema indigenza e disagio economico in cui vive - non ha altro mezzo di sostentamento se non una piccola pensione - i militari hanno deciso di pagargli personalmente la spesa, in modo che avesse almeno di che sostentarsi per i giorni a venire.