Buccinasco (Milano), in 70 in piazza per fare aperitivo: sanzionati con maxi multe

In circa 70 si sono trovati in piazza per fare l'aperitivo ma per alcuni di loro la serata si è conclusa con una maxi multa. È successo lo scorso weekend in piazzetta San Biagio a Buccinasco, hinterland sud ovest di Milano. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

A chiamare le forze dell'ordine segnalando il mega assembramento sono stati i proprietari dei bar e dei ristoranti davanti ai quali si accalcava la folla, in gruppi che in alcuni casi non avevano nemmeno la mascherina. All'arrivo degli agenti però c'è stato un generale fuggi fuggi con tanto di abbandono dei cocktail acquistati.

Tra tutti coloro che ammassavano la zona, sostando nel parcheggio e sotto i portici, sono state identificate dalla locale una decina di persone, che a breve riceveranno la pesante sanzione prevista dalla legge per violazioni alle norme anti contagio del distanziamento e dell'uso di un dispositivo individuale di protezione.

"Ringrazio polizia locale e carabinieri per l’intervento – ha commentato il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti –. Nonostante i divieti continuano gli assembramenti. Troppi restano fuori dai bar in gruppo. L’emergenza sanitaria non è terminata ed è necessario mantenere alta la guardia. Richiamo, ancora una volta, alla responsabilità. I controlli continueranno, anche in parchi, gazebo e davanti ai negozi".