Apolloni e Lucarelli accusati di stupro, la difesa: "Non era incosciente"

Non era in stato di alterazione, quindi non era incosciente o incapace di esprimere il consenso. Questa la conclusione della difesa di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, i calciatori accusati di violenza sessuali ai danni di una studentessa americana. I risultati sono stati presentati e ammessi agli atti dal gup di Milano, Roberto Crepaldi, che ha accolto la richiesta di processo abbreviato condizionato. Ora è la procura a dover presentare una propria prova di consulenza da depositare a gennaio, prima dell’udienza fissata per il 30 del mese.

Secondo quanto riportato dalla giovane 22enne, la presunta violenza sarebbe avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022, in un appartamento a Milano. La studentessa aveva passato la serata alla discoteca Gattopardo, in corso Sempione, con delle amiche, dove ha incontrato i calciatori che le hanno offerto un passaggio a casa. Lucarelli e Apolloni avrebbero, però, condotto la ragazza in un appartamento in piazzale Libia dove, si suppone, sia avvenuto l’abuso.

Secondo un’amica, la studentessa quella sera si trovava in un evidente stato confusionale, tanto da far fatica a parlare. Nonostante questa versione, i legali dei due calciatori hanno dichiarato che il tasso alcolemico della 22enne quella notte era sotto lo 0,5. A dimostrarlo le analisi dei consulenti degli indagati che hanno comparato peso, altezza e bicchieri bevuti quella sera dalla ragazza.