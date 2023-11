Appalti irregolari: arrestati presidente e dg di Asm Pavia

Terremoto all'Asm di Pavia, la società multiservizi controllata dal Comune, che si occupa tra l'altro della raccolta dei rifiuti. Il presidente Manuel Elleboro e il direttore generale Giuseppe Maria Chirico sono stati arrestati lunedì mattina dalla guardia di finanza per irregolarità su alcune assegnazioni di appalti (alcuni dei quali da realizzare anche con fondi del Pnrr), e per percezione indebita di denaro pubblico. Con loro è stato arrestato un progettista del Comune di San Genesio e Uniti.

Gli indagati sono in tutto 16, tra cui anche esponenti politici, secondo quanto precisa la procura di Pavia in una nota. In corso, da parte dei finanzieri, 40 perquisizioni. Le indagini sono state avviate all'inizio del 2023, prendendo spunto da alcune notizie di reato, e si sono estese alla verifica della regolarità di svariate assegnazioni da parte di diverse amministrazioni del territorio, accertando la percezione indebita di denaro pubblico da parte di alcuni degli indagati. Denaro pubblico che (scrive la procura) sarebbe stato utilizzato "a fini privati". Ma l'indagine avrebbe anche scoperchiato anomalie e irregolarità nell'assegnazione di lavori e appalti per conto delle amministrazioni.

Elleboro, classe 1971, è geologo, presidente e amministratore delegato di Asm Pavia, e in passato ha assunto ruoli di vertice in altre società multiservizi del territorio pavese e alessandrino. Chirico, classe 1958, milanese d'origine, è stato presidente e amministratore delegato di Waste Italia, società che si occupa di rifiuti speciali ed energie rinnovabili.