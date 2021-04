Aveva affittato 21 appartamenti per far prostituire ragazze cinesi, arrestato

Dall'hinterland di Milano, dove vive, inseime ad una cittadina cinese aveva organizzato un giro di prostituzione in appartamenti in varie Regioni del Nord, soprattutto in Piemonte. L'uomo, O.V., di 55 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile del Vco su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Verbania. Irreperibile la complice, la cinese di 54 anni Z.L., anche lei destinataria dell'ordinanza. Entrambi rispondono di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ed entrambi hanno precedenti specifici per questi reati.

Tutto è iniziato con le numerose segnalazioni degli abitanti di Stresa (Vb), secondo cui un appartamento della località sul Lago Maggiore veniva stabilmente utilizzato per la prostituzione. Il monitoraggio degli agenti della squadra mobile di Verbania, attraverso i siti internet utilizzati per pubblicizzare questa attività, ha confermato che, in quell'appartamento, diverse ragazze cinesi si prostituivano.

Ventuno appartamenti

L'appartamento era stato affittato da O.V., e non era l'unico. In tutto, gli investigatori hanno individuato ventuno case in varie città del Nord, con contratti di locazione quasi sempre ad uso abitativo, con varie caratteristiche in comune: la vicinanza alle stazioni ferroviarie e il basso costo, per esempio. Gli agenti hanno quindi perquisito i vari appartamenti, ubicati in Piemonte (Stresa, Torino, Mondovì), in Emilia Romagna (nel Ferrarese), in Lombardia (nel Milanese) e in Liguria, sorprendendo varie ragazze di origine cinese, molte delle quali non regolari in Italia, reclutate per esercitare la prostituzione.

Reclutavano ragazze e le avviavano a prostituirsi

Centrale il ruolo della donna: insieme ad altre due connazionali indagate, aveva il compito di reclutare e controllare le nuove ragazze, fornendo loro l'occorrente e la "logistica" per prostituirsi. L'attività, stando ai riscontri investigativi, è proseguita regolarmente anche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid. Gli agenti ritengono che i due principali indagati avessero solidi legami con ambienti criminali dediti a reclutare donne cinesi da destinare alla prostituzione.

Mercoledì 31 marzo l'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione dell'hinterland di Milano e arrestato: si trova ora nel carcere di Monza. Nessuna traccia, invece, della complice.